Hong Kong, Grimoldi: "Solo l'Italia non condanna la repressione"

"Esprimo tutta la mia ammirazione per il presidente Trump che ha firmato l'atto a difesa dei manifestanti pro-democrazia di Hong Kong. E al tempo stesso esprimo la mia preoccupazione per l’atteggiamento assurdo e vergognoso tenuto dal ministro Di Maio e dal governo italiano".



"L’Italia è l’unica in Occidente a non aver espresso parole di condanna per le violenze comuniste perpetrate contro gli studenti democratici. Cinquestelle e PD ci fanno vergognare agli occhi del mondo. Noi siamo sempre dalla parte dell'alleato americano ed esprimiamo solidarietà agli USA di fronte alle minacciose reazioni di Pechino". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e compente della commissione Esteri della Camera.