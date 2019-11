Hong Kong, Meloni: "Di Maio convochi immediatamente ambasciatore cinese"

"Intollerabili le dichiarazioni del portavoce dell`Ambasciata cinese in Italia sull'iniziativa organizzata ieri in Senato, anche da Fratelli d'Italia, con Joshua Wong, uno dei leader della protesta di Hong Kong. Siamo allibiti dall'arroganza e dalla sfrontatezza con le quali la rappresentanza diplomatica di Pechino si è permessa di censurare l'iniziativa di alcuni parlamentari italiani definendola 'irresponsabile'". È quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.



"Fratelli d'Italia chiede ufficialmente ai presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, di far sentir subito e forte la voce del Parlamento italiano a difesa del sacrosanto diritto di deputati e senatori di esprimere le proprie idee e organizzare le iniziative che desiderano. Chiediamo al Governo italiano, e segnatamente al ministro degli Esteri Di Maio, di convocare immediatamente l'ambasciatore cinese per ricordare che l'Italia è uno Stato democratico, a differenza del regime liberticida cinese", conclude.