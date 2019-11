Ce l'hanno Mes...in quel posto

"Dietro la polemica sul Fondo Salva Stati, sul MES, c'è la riproposizione dell'obiettivo strategico di far uscire l'Italia dalla moneta unica. Lo sappiamo e dobbiamo ricordarlo. E la Questione MES ci conferma che il rapporto con M5s non può essere costruito su "immagini mistiche" di unioni di popoli ma su un confronto politico serio e onesto anche e soprattutto sui temi sui quali siamo divisi e sui quali la funzione del PD dev'essere quella di presidiare temi e valori che non sono nostri ma dell'orizzonte civile italiano e occidentale. Il nostro impegno per la crescita non è fine a sè stesso, non siamo sviluppisti per partito preso. Lo siamo perché crediamo che solo lo sviluppo e la crescita creino le condizioni per maggiore e migliore giustizia sociale. Perche' solo lo sviluppo crea la ricchezza da redistribuire". Lo ha detto il portavoce di Base Riformista, Andrea Romano, intervenendo in apertura dell'assemblea nazionale di Base Riformista a Milano.



"Il fondo salva Stati e' una fregatura mondiale per l'Italia che nessun presidente del Consiglio puo' permettersi di sottoscrivere senza chiedere al parlamento cosa ne pensa". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, secondo la quale con il Mes "l'Italia si impegna per 125 miliardi sostanzialmente per salvare le banche tedesche". Da Meloni arrivano aspre critiche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte "un premier - osserva - che non e' stato scelto dagli italiani, che è passato da governi di centrodestra a governi di centrosinistra, eppure vuole decidere da solo. Mi aspetto che lunedì venga a smentire di aver sottoscritto quel trattato senza avere il consenso del parlamento. Vorrebbe dire aver sottoscritto con il sangue degli italiani una cambiale per rimanere presidente del Consiglio. Con il rischio di applicare una patrimoniale agli italiani".



"La riforma del Fondo Salva Stati, cosi' come superficialmente concordata dal premier Giuseppe Conte, è un rischio enorme per il nostro Paese. Il governo faccia immediatamente retromarcia e riapra i negoziati con l'Unione europea. L'Italia prima di tutto". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Inutile fare polemiche sul Mes perché l'unione bancaria non e' all'ordine del giorno e sono due questioni separate che non vanno sovrapposte". Cosi' il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che, a margine di un convegno a Grottaminarda sullo stato dei lavori per l'Alta Capacita' Napoli-Bari, commenta le polemiche sull'accordo per il fondo salva stati. "Queste regole non penalizzano - puntualizza Boccia - altra cosa è l'unione bancaria in cui dobbiamo evitare il fattore di ponderazione sui titoli di stato, chele nostre banche siano costrette ad accantonare". "Il Mes e' importante che non peggiori la situazione, e mi pare che questo sia", conclude.