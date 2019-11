Zaia chiede autonomia subito

"Un ulteriore blocco del percorso dell'autonomia sarebbe ingiustificabile, credo il processo non si possa più arrestare". Così il governatore veneto Luca Zaia. Che ha aggiunto: "L'Emilia Romagna, che come il Veneto ha chiesto l'autonomia, andrà a votare a gennaio. Mandarla al voto con la firma dell'intesa, dato il colore del governo, ha un valore altrimenti no. Penso che su questa partita il governo possa mettere a repentaglio la sua vita".