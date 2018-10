L'arcivescovo di Campobasso: "Gli immigrati sono una risorsa"

"Il modello Riace è un modello che resta comunque in piedi. La forza di questo modello sta nel fatto che questa esperienza nasce condivisa, aiutare i migranti perché loro aiutano anche noi": in altre parole, "gli immigrati sono un fattore di sviluppo e un fattore di crescita". Lo afferma l'arcivescovo di Campobasso-Boiano Giancarlo Maria Bregantini, per tredici anni vescovo di Locri.