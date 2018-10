Brasile, il leader populista ce l'ha fatta!

Il presidente americano Donald Trump si è congratulato con il candidato populista Jair Bolsonaro per la vittoria alle elezioni in Brasile. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che Trump e Bolsonaro si sono impegnati a "lavorare fianco a fianco per migliorare le vite di americani e brasiliani".



Jair Bolsonaro è difatti il nuovo presidente del Brasile: ha vinto il ballottaggio con il 55,70% dei voti, superando il candidato rivale della sinistra, Fernando Haddad, che ha ottenuto il 43,40%. Lo ha riferito il Tribunale superiore elettorale. L'ex capitano dell'esercito, di origini italiane, entrerà formalmente in carica il prossimo gennaio.



"E dopo anni di chiacchiere, chiederò che ci rimandino in Italia il terrorista rosso". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo la vittoria di Jair Bolsonaro. Il nuovo presidente del Brasile nei giorni scorsi aveva annunciato che se avesse vinto le elezioni avrebbe estradato l'ex terrorista che Roma insegue da 36 anni. "Anche in Brasile i cittadini hanno mandato a casa la sinistra! Buon lavoro al Presidente Bolsonaro, l'amicizia fra i nostri Popoli e i nostri Governi sarà ancora più forte!", ha concluso Salvini.