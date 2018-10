L'avanzata dei populisti procede inarrestabile: anche il Brasile rottama la Sinistra

L'avanzata dei leader populisti procede inarrestabile. Dopo la vittoria di Trump, che ha rottamato la conventicola democrat piagnona e pasticciona che aveva messo in ginocchio gli Stati Uniti, dopo il successo di Matteo Salvini, che ha tolto il Paese dalle grinfie di una Sinistra che con quattro governi tecnico-abusivi aveva azzoppato l'Italia, dopo il successo dei populisti in Assia e Bassa Sassonia, pronti a rimandare a casa a calci nel culo la Frau, adesso anche una nazione enorme come il Brasile sceglie un presidente populista.



Jair Bolsonaro, candidato del Partito Social Liberale (Psl) ha vinto il ballottaggio con il 55,42% dei voti (97,53% delle schede scrutinate) contro il progressista Fernando Haddad, candidato del Partito dei Lavoratori (Pt), che ha raccolto il 44,58%. Tra i due circa 11 milioni di voti di differenza. "Cambieremo insieme il destino del Brasile. Vi offriremo un governo degno, che lavorerà per tutti i brasiliani, lavoreremo per trasformare il Brasile in un Paese democratico", ha detto nel suo primo commento Bolsonaro, che prima del ballottaggio era dato in vantaggio in tutti i sondaggi.



"Difenderò la "costituzione, la democrazia e la libertà. Questa non è la promessa di un partito, né la parola di un uomo: è un giuramento davanti a Dio", ha aggiunto Bolsonaro, mentre a sua volta Haddad, l'erede politico di Lula, ha assicurato che difenderà "la libertà degli oppositori".



Nelle ultime due settimane Haddad era cresciuto, ma le rilevazioni sulle intenzioni di voto sabato gli attribuivano un consenso oscillante tra il 46% e il 43%. Bolsonaro, 63enne ex ufficiale dei paracadutisti, guiderà la quarta democrazia più grande del mondo verso una piena liberalizzazione in economia in un Paese che conta almeno 14 milioni di poveri. Un voto che segna una svolta epocale nel più grande paese dell'America latina. Bolsonaro, di origini venete (i Bolzonaro di Anguillara veneta, in provincia di Padova) lo scorso 6 settembre è stato gravemente ferito da un sicario della Sinistra, che lo ha accoltellato in pieno comizio elettorale. Così durante la campagna elettorale tra i due turni il braccio di ferro tra i due candidati si è soprattutto concentrato sulla rete. Come da noi. La comunicazione politica cambia.



Già al primo turno, lo scorso 7 ottobre, la partita elettorale si era giocata molto sul web, strumento di comunicazione e informazione più usato in Brasile. Sulla rete oggi Bolsonaro è seguito da 15,4 milioni di follower tra Instagram, Facebook e Twitter.