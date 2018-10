Assia, schiaffo alla Cdu: Merkel pronta a un passo indietro

La cancelliera tedesca Angela Merkel sarebbe disponibile a rinunciare alla guida del suo partito, dopo le pesanti perdite elettorali in Assia, al prossimo congresso della Cdu di dicembre: lo riferiscono fonti vicine al partito, come riporta Dpa.





Merkel vuole restare cancelliera, quindi, pur essendosi detta pronta a rinunciare alla candidatura alla presidenza della Cdu a dicembre. Merkel resterebbe alla guida dell'esecutivo. Fino ad oggi Merkel aveva sempre affermato che cancelleria e presidenza del partito dovessero essere nella stessa mano. È questo l'effetto del risultato delle elezioni in Assia, dove ieri la Cdu ha perso oltre 10 punti.





L'ex capogruppo dell'Unione, Friedrich Merz, sarebbe pronto a candidarsi alla presidenza della Cdu al prossimo congresso. Lo scrive la Dpa, citando fonti di partito.