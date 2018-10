Con l'accordo adottato fra la commissione europea e Vietnam,l'Unione Europea autorizza l'importazione di riso a dazio zero dal Vietnam,20 mila tonnellate semigreggio,30 mila tonnellate lavorato e 30 mila tonnellate di riso aromatico.A tutto questo la Lega dice NO,ci opporremo in ogni modo a questi accordi scellerati che danneggiano i nostri produttori di riso,inoltre informiamo che non sappiamo come sia fatto questo riso,invitiamo ad acquistare solo riso italiano. #RUSPA contro il riso dal Vietnam.