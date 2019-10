Elezioni regionali in Germania: l’AfD raddoppia i voti

In Turingia, Land tedesco-orientale guidato da una coalizione rosso-verde a trazione ex-comunista (il governatore uscente è l’ex sindacalista Bodo Ramelow, in carica dal 2014 dopo 24 anni di potere ininterrotto della Cdu), i sovranisti di Alternative für Deutschland (AfD) continuano la loro progressiva e inarrestabile affermazione. Accreditandosi come l'unica vera opposizione ai vecchi partiti e presentando agli elettori un concreto e corposo programma politico-elettorale locale (in lingua tedesca può essere scaricato qui: https://www.afd-thueringen.de/programm/), l’AfD è risuscita a più che raddoppiare ieri i propri consensi, volando al 23,4%, +12,8% rispetto alle ultime consultazioni del 2014.





Primo partito con il 31% dei voti è il partito Linke (la Sinistra, ex comunisti), mentre l'Unione cristiano-democratica (Cdu) della cancelliera Angela Merkel ha registrato il peggior risultato di sempre incassando un magro 21,8% (-11 punti percentuali). Seguono quindi i socialdemocratici (Spd) con l'8,2% (-4,2%), i Verdi con il 5,2% e i Liberi Democratici (Fdp) con il 5%.





L'affluenza alle urne è stata alta, presentandosi alle urne quasi il 65% degli elettori, contro il 53% di cinque anni fa.

Come sottolineato dalla televisione pubblica tedesca Deutsche Welle (DW), il risultato dell'AfD in Turingia conferma il forte sostegno di cui la destra gode negli Stati dell'Est del Paese, realtà già emersa nel settembre scorso quando il movimento sovranista aveva conquistato il 27,5% in Sassonia e il 23,5% nel Brandeburgo.

Parlando all'emittente pubblica Zdf, il leader dell’AfD Joerg Meuthen ha affermato che le ragioni delle continue vittorie della destra risiedono in un preciso processo storico: “il chiaro declino dei vecchi partiti”, ossia Cdu, Spd e Fdp, i quali messi assieme superano di poco il 30% dei voti in Turingia.





Non è bastata dunque la campagna diffamatoria condotta contro il leader locale del movimento sovranista Björn Höcke, sposato e padre di quattro figli, ex professore di storia nei licei, accusato di alimentare l'antisemitismo e bollato dal candidato della Cdu Mike Mohring di essere "un nazista". Il discordo di Höcke ha invece convinto quasi un elettore su quattro denunciando la povertà della regione rispetto al resto della Germania (il reddito pro-capite è tra i più bassi dell’intero Paese) e la crescente islamizzazione.

Dal dopo-elezioni in Turingia il nuovo scivolone dei due partiti della Grosse Koalition (Cdu/Spd) non sembra finora aver condotto a una seria autocritica continuando i rispettivi leader a ricorrere a dichiarazioni di prammatica, cercando nuovi accordi di palazzo e motivi di demonizzazione dell’avversario politico.





Ma per arrivare a formare un governo di maggioranza questa volta non basta l’attuale coalizione rosso-verde. Emergono, stando ai commentatori politici, tre possibili soluzioni inedite: Die Linke, Spd e Verdi, i partiti dell’attuale coalizione, avranno bisogno dei liberali - che hanno posizioni opposte quasi su tutto - per superare il 50% dei seggi. In alternativa, la Cdu può arrivare al governo di maggioranza soltanto con Die Linke, un mix che entrambi i leader dei partiti prima del voto hanno scartato come “impossibile”. Infine, si apre la strada a un governo di minoranza, una novità per la regione che potrebbe diventare un trend applicabile a tutta la Germania. Ma una cosa è certa, il voto di ieri in Turingia riflette umori e malumori, tendenze e derive che arriveranno presto a coinvolgere l’assetto politico di tutto il Paese.