Brexit, salta il voto anticipato

Il parlamento britannico ha respinto la richiesta del primo ministro Boris Johnson per elezioni anticipate il 12 dicembre. La mozione, secondo quanto riferisce la Bbc, ha ottenuto 299 voti favorevoli, sotto la soglia della maggioranza di due terzi, pari a 434 voti, necessaria per la sua approvazione.



Ma il premier non si arrende e annuncia che presenterà una breve legge per andare alle urne a quella data. Per l'approvazione di una legge non sarà necessaria la super maggioranza di due terzi richiesta per la mozione: dovrebbe essere messa ai voti martedì. Per la sua approvazione basteranno 320 voti, che potrebbero essere raggiunti con i nazionalisti scozzesi e i Lib Dem. Tuttavia al momento non c'è un accordo sulla data: il governo insiste per il 12 dicembre, mentre gli altri due partiti vogliono il 9, in modo da impedire che l'accordo sulla Brexit possa essere approvato prima dello scioglimento delle Camere.



Secondo la Bbc, negoziati fra le parti sono in corso a Westminster per raggiungere un compromesso, anche se Lib Dem e nazionalisti scozzesi insistono pubblicamente per il 9. Dai laburisti arrivano intanto obiezioni sulla tenuta di elezioni sotto Natale, con la possibilità che il maltempo e i rigori dell'inverno rendano difficile per gli elettori raggiungere i seggi.



I laburisti, come ha ripetuto il loro leader Jeremy Corbyn, vogliono un'assoluta garanzia che sarà evitata una Brexit senza accordo prima di sostenere il voto. E' la terza volta che viene bocciata una mozione di Johnson per elezioni anticipate: il 4 settembre la mozione aveva ricevuto 298 voti, il 9 settembre ne aveva ottenuti 293 e questa volta ne ha raccolti 299. Per la maggioranza di due terzi servono almeno 434 voti favorevoli.