Se Rubio attacca Saviano è putiferio

Saviano può attaccare chiunque, perché è "opinionismo", ma guai se accade l'inverso. Per la Sinistra è "fascismo". E così, ecco l'ennesima pantomima di fine settimana. Chef Rubio torna ad attaccare lo scrittore Roberto Saviano. "Il (falso) giornalista – in realtà opinionista – @robertosaviano , non ha perso occasione per gettare discredito contro l'Iran: prima affermando ( mentendo) che nel Paese islamico è precluso alle donne l'accesso ai corsi universitari. Quando ve svejate?" cinguetta Rubio, condividendo un pezzo dal titolo 'Roberto Saviano continua a mentire' a firma Stefano Zecchinelli del giornale on line 'L'Interferenza'.



Un tweet che scatena molte polemiche. "Stai criticando uno che ha lo stesso coraggio tuo. Sta fissa su di lui non la capisco - twitta BarrileteCosmico -. Io che sono napoletano ti posso dire che coraggio ci vuole ad andare a Casal di Principe a dire che la camorra è una montagna di merda". "Te vojo bene Rubio, ma stai a toppa' de brutto" commenta Maria Grazia. "Sono sempre d'accordo con te...ma stavolta, pure tu, ce l'hai con Saviano? E daje... non è l'unico a dire ste cose" e, ancora, scrive Raffaele con l'hashtag #chefconfusi, "mi sa che hai mangiato una costoletta di troppo".