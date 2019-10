Se per Conte l'Umbria non conta...

“Sono tranquillo, è un test regionale, a Tesei faccio le mie congratulazioni e auguri di lavorare al meglio per la comunità umbra, che merita un lavoro efficace. Ha vinto il centrodestra, ne prendiamo atto”. Così il premier Giuseppe Conte, lasciando l’evento ‘Sindaci d’Italia’ organizzato a Roma da Poste italiane, ha commentato i risultati elettorali in Umbria.



“Vediamo le riflessioni che dovranno fare anche i leader”, riflessioni che vanno fatte tuttavia, ha rimarcato Conte, “nella consapevolezza che si tratta di piani diversi. Non è un test regionale che può incidere” sull’operato del governo, “se non avessimo coraggio, determinazione e lungimiranza sarebbe meglio andare tutti a casa. Siamo qui nella massima consapevolezza di un progetto riformatore del Paese” che il suo esecutivo intende portare avanti.



"Scandalizzata dalle dichiarazioni del premier Conte sul voto in Umbria" Giorgia Meloni. "Queste parole avrebbe potuto tenerle per sé - ha detto la leader di Fratelli d'Italia - Non c'è solo l'Umbria, ci sono 11 regioni in cui i cittadini hanno scelto il centrodestra. Noi pensiamo che dovrebbe rassegnare immediatamente le dimissioni''. Dopo il voto in Umbria e la vittoria del centrodestra ''anche il presidente della Repubblica potrebbe fare una riflessione'' e ''valutare, tenere in considerazione il nuovo scenario'' politico. Il Conte bis ''è un governo inviso al popolo - ha sottolineato Meloni - non so ancora quali altri segnali il popolo italiano dovrebbe mandare".