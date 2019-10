La Lombardia vara il "pacchetto sicurezza" sul lavoro

"Complimenti alla Regione Lombardia per aver varato, dopo una cabina di regia con i sindacati e le associazioni di categoria, un pacchetto di misure concrete per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di misure concrete, come l’assunzione di 76 ispettori per i controlli, come le risorse, con incentivi e sgravi, messe a disposizione per potenziare la formazione, i controlli, le misure di sicurezza e tutto quanto può aiutare a prevenire incidenti sui luoghi di lavoro". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia.