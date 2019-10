Calderoli: "Il Pd umbro? Sembran quelli di Saddam..."

"E' dir poco surreale la nota diffusa dalla segreteria nazionale del PD, attraverso il senatore Stefano Vaccari, per dire testualmente che in Umbria il partito ha tenuto. Ma si rendono conto delle dimensioni della sconfitta? Francamente una nota del genere mi ricorda le dichiarazioni del povero ‘ministro macchietta’ per l’Informazione del regime di Saddam Hussein". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



Che aggiunge: "Ve lo ricordate? Era quel ministro che mentre i carri armati americani entravano nelle piazze di Baghdad si ostinava a ripetere agli iracheni che stavano vincendo la guerra e respingendo le truppe americane. Comunque contenti loro di aver tenuto in Umbria...".