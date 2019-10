Il telepredicatore di Brescia va ai domiciliari

E' stato messo agli arresti domiciliari ad Abu Ammar al-Sudani, il 46enne telepredicatore sudanese, arrestato una settimana fa a Brescia perché avrebbe ripetutamente picchiato la moglie. In passato la donna aveva ritrattato le accuse, ma la motivazione dei domiciliari è che la donna si trova da giugno scorso in comunità, con i tre figli di due, quattro e sei anni, e per questo motivo non c'è rischio che si incontri con il marito di vent'anni più grande che aveva sposato per delega in Sudan. L'imam ha negato di aver mai picchiato la donna.