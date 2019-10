Ebrei, cattolici e musulmani: vietare eutanasia e suicidio assistito

“L’eutanasia ed il suicidio assistito sono moralmente ed intrinsecamente sbagliati e dovrebbero essere vietati senza eccezioni. Qualsiasi pressione e azione sui pazienti per indurli a metter fine alla propria vita è categoricamente rigettata”. È il punto chiave della “Dichiarazione congiunta delle religioni monoteiste abramitiche sulle problematiche legate al fine-vita”, solennemente firmata ieri mattina da rappresentanti ebrei, cattolici e musulmani in Vaticano. L’iniziativa, coordinata dalla Pontificia Accademia per la vita (Pav), è sostenuta per il mondo ebraico dai rabbini Avraham Steinberg, copresidente del Consiglio nazionale israeliano di bioetica (Israeli National Bioethics Council) e David Rosen, mentre per quello musulmano dallo sceicco Bin Bayyah, presidente del Muslim Forum for Peace e da Samsul Anwar, presidente del Comitato centrale della Muhammadiyah indonesiana (Central Committee of the Indonesian Muhammadiyah).

La Dichiarazione, che i rappresentanti religiosi hanno consegnato a Papa Francesco, si suddivide in specifici paragrafi nei quali vengono definiti gli esatti termmini ed obiettivi del documento, dal cosa si intende per “paziente terminale” a quale approccio assumere di fronte a esperienze comuni agli uomini e alle donne di tutte le epoche come quelle del “soffrire e morire”.

“Ci opponiamo ad ogni forma di eutanasia - scrivono ebrei, cattolici e musulmani-. È un atto diretto deliberato e intenzionale di togliere la vita” e “nessun operatore sanitario dovrebbe essere costretto o sottoposto a pressioni per assistere direttamente o indirettamente alla morte deliberata e intenzionale di un paziente attraverso il suicidio assistito o qualsiasi forma di eutanasia...”.

Nella Dichiarazione, piuttosto, è incoraggiata “una qualificata e professionale presenza delle cure palliative ovunque e per ciascuno”.

Al termine della cerimonia di sottoscrizione, svoltasi nella "Casina Pio IV", i firmatari ebrei, musulmani e cristiani sono stati ricevuti in udienza dal Pontefice nella sala dei Papi del Palazzo apostolico. Nella suggestiva sede delle Pontificie accademie delle Scienze e delle Scienze sociali, all’interno dei Giardini vaticani, al momento della firma, tra gli altri, per la Chiesa cattolica erano presenti il vescovo Sánchez Sorondo, cancelliere delle due accademie; l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pav, e i cardinali Kurt Koch e Miguel Ayuso Guixot, presidenti dei Pontifici consigli per la Promozione dell’unità dei cristiani e per il Dialogo interreligioso. Presente anche un rappresentante del metropolita Hilarion per la Chiesa ortodossa russa.