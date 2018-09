Salvini: "Solo l'Italia deciderà a chi concedere il passaporto italiano"

"Solo l'Italia decide chi può concedere un passaporto agli italiani. E' la mia posizione". Lo dice in un'intervista al quotidiano viennese Die Presse il ministro degli Interni Matteo Salvini in riferimento al doppio passaporto per i sudtirolesi.



"Ho parlato con i ministri austriaci che mi hanno assicurato che non sarà intrapreso nessun altro passo finché non ci sarà un'intesa tra i due governi", ha aggiunto, ribadendo gli "ottimi rapporti con la Fpoe, il governo di Vienna e il popolo austriaco".