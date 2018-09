Venezuela, "compagno" Maduro pretende un incontro con Trump

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro insiste nel voler incontrare Donald Trump indicando che un vertice sarebbe nell'interesse di entrambi i paesi. "Penso che se ci vedessimo faccia a faccia sono sicuro che sarebbe un bene", ha detto Maduro ai giornalisti all'Onu, come emerge da un video pubblicato su Twitter da Voice of America.



Tirato per la giacchettaTrump, sul Venezuela, ha detto che "tutte le opzioni sono sul tavolo", compresa quella dell'intervento militare ma, proprio a Palazzo di Vetro, non ha escluso la possibilità di incontrare Maduro "se può servire a salvare vite".