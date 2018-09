Fare il giornalista oggi

I giovani sono il futuro del paese e non devono fuggire all' estero - sentiamo dire quotidianamente in tv. E ancora: " sono la nostra speranza". Sicuri? Per scoprirlo intervistiamo due laureati entrambi aspiranti giornalisti- pubblicisti. "Non e' facile trovare una redazione dove poter iniziare a scrivere. Molti giornali non rispondono alle email per vari motivi. O mancano i soldi, o non sono previsti tirocini formativi. Le retribuzioni sono misere e i pagamenti a volte ritardano. C' e' chi invece se ne approfitta e pretende di lavorare gratis mentre gli altri si arricchiscono con la pubblicita' finanziandosi i loro progetti". Poi dicono che i giovani vanno aiutati.