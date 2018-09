Fuori dal Coro, il nuovo programmma di Mario Giordano

Prima la chiusura di Dalla Vostra Parte, poi le dimissioni da direttore del tg4. E' quanto accaduto a Mario Giordano negli ultimi mesi. Dal 24 settembre pero', conduce un nuovo programma su rete 4, Fuori dal Coro. Breve, sintetico e ricco di notizie dura venti minuti. In quell' arco di tempo il giornalista commenta i fatti del giorno con ospiti in collegamento. Luisella Costamagna fa da contraltare e le sue opinioni sono sempee discutibili. L' editorialista della Verita' la contraddice o la smentisce quando non e' d' accordo.. In diretta dal lunedi al venerdi, si conclude sempre con una serie di perle, ovvero con episodi assurdi o con casi di cronaca. Il titolo vuole indicare un coinvolgimento ddl pubblico programma sui social. Ognuno scrive il proprio commento e la redazione lo legge. Non e' esclusa l' ipotesi di una risposta da parte della trasmissione.