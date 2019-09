Cina: Pechino si prepara alla parata, in mostra le super armi

Quindicimila funzionari dell'Esercito di Liberazione popolare cinese, 59 formazioni, 580 sistemi d'arma e 160 aerei militari: sono alcuni dei numeri della parata militare che si terrà martedì prossimo in piazza Tiananmen, che promette di essere più grande di quelle che si sono tenute negli ultimi anni e dalla quale sono attese le immagini di alcuni sistemi d'arma made in China più all'avanguardia. Per ottanta minuti, soldati e mezzi militari sfileranno nel centro di Pechino sotto gli occhi del presidente, Xi Jinping, nel giorno del settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese. Ad accompagnare il passaggio delle truppe verranno eseguite quindici canzoni patriottiche da una banda militare. L'obiettivo della parata, hanno detto i generali dell'Elp coinvolti nell'organizzazione dell'evento, è mostrare i progressi militari compiuti negli ultimi settanta anni.



La "solennità" dell'evento e la "assoluta leadership" del Partito Comunista Cinese sulle Forze Armate sono stati i temi sottolineati più volte dai militari, che non hanno risparmiato critiche ai detrattori: il portavoce del ministero della Difesa, Wu Qian, ha definito "una strana logica" quella di chi, all'estero, considera la parata un'esibizione muscolare, ma contemporaneamente gli alti funzionari militari di Pechino non si sono risparmiati nel ricorso ai toni forti. "Siamo sempre ponti a combattere e a vincere e non abbiamo paura di fare il sacrificio definitivo", ha dichiarato il generale Cai Zhijun.