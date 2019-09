Il Ministro dell'Ambiente Costa: "Servono politiche coraggiose"

A New York una generazione marcia per difendere il pianeta e alle Nazioni Unite si tiene la più grande conferenza mondiale sul Climate Change. Anche l'Italia è presente con il Presidente Conte, Luigi Di Maio e il Ministro dell'ambiente Sergio Costa.





La Voce di New York ha intervistato il Ministro alla vigilia della sua partenza per New York. Riconfermato nel governo Conte bis all'Ambiente, Generale dei Carabinieri alla Forestale, Costa ha guidato le indagini condotte nella Terra dei Fuochi e con la direzione nazionale antimafia è stato referente nelle indagini su ecomafie e crimini ambientali. Costa al giuramento ha lanciato sui social il suo progetto. "L'ambiente è al centro dell'azione del governo. Vorrei portare al primo Consiglio dei Ministri un provvedimento urgente sui cambiamenti climatici". E a New York arriva con un decreto legge nuovo di zecca sul cambiamento climatico.



"Io ho scelto di anticipare la mia presenza a New York per partecipare anche al Summit dei giovani. Credo che la mobilitazione crescente dei giovani di tutto il mondo sia importantissima e anzi direi decisiva. Il nostro Paese è rappresentato da una giovanissima studentessa di biologia, Federica Gasbarro, attivista per il clima e portatrice di un interessante progetto contro l'inquinamento. Io chiedo a tutti i Paesi di osare. Gettare il cuore oltre l`ostacolo e approntare politiche economiche coraggiose e rivoluzionarie", ha detto. "Solo lavorando tutti insieme riusciremo a portare avanti un'efficace azione contro i cambiamenti climatici. Ricordiamocelo: non abbiamo un Pianeta B".