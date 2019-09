Autonomia, Grimoldi: "Beppe Sala dice sciocchezze"

"Che il sindaco di Milano, il renziano Giuseppe Sala (a proposito a quando l’adesione a Italia viva?) sia nemico dichiarato dell’autonomia differenziata per la Lombardia è noto da tempo, ma che oggi Sala venga a fuori a dire che non servono slogan ma una proposta concreta è ridicolo, sciocco e offensivo".



"Da oltre un anno e mezzo la Lombardia ha presentato un’articolata e dettagliata proposta di intesa, che non contiene slogan ma contenuti concreti sulle 23 materie che la Regione Lombardia vuol gestire autonomamente come previsto dalla Costituzione. Liberissimo Sala di contestare la proposta ma lo faccia sui contenuti, possibilmente dopo averla letta, senza dire che contiene slogan e senza dire banalità e sciocchezze come se fosse un De Magistris o un Provenzano di turno...". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega in Lombardia.