L'attentatore di Parigi? Stava da noi...

L'autore dell'attentato con la mannaia a Parigi di venerdì scorso, ha ammesso di avere 25 anni e non 18, come aveva dichiarato. Lo ha reso noto il procuratore antiterrorismo, Jean-François Ricard, in una conferenza stampa. L'uomo ha anche confessato di non chiamarsi Hassan Alì ma Zaheer Hassan Mahmoud, e di essere arrivato in Francia dal Pakistan nel 2018 al termine di un percorso attraverso diversi Paesi, fra i quali "la Turchia e l'Italia". In Francia era "totalmente sconosciuto a tutti i servizi di informazione", ha confermato Ricard.