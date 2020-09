Il vaccino anti-covid? Solo in Campania

“Il governo chiarisca come mai i vaccini anti influenzali sono arrivati solo in Campania, unica Regione che ha quindi potuto iniziare con le immunizzazioni. La tempestività è un fattore di fondamentale importanza, specialmente in questo periodo di emergenza Covid. La campagna vaccinale deve essere, infatti, ben organizzata anche per evitare assembramenti presso gli studi medici, oltre che per essere capillare e dunque realmente efficace. Che non tutte le regioni dispongano del numero necessario di vaccini è quindi tanto grave quanto incomprensibile e significa che non si è purtroppo partiti con il piede giusto”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini.