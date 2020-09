La Lombardia fornirà i dpi alle scuole di formazione professionale

“Anche oggi la Regione Lombardia deve intervenire con risorse proprie per colmare le lacune del Governo centrale. Per le mascherine e gli altri dispositivi di protezione da destinare alle scuole di formazione professionale da Roma non è arrivato neanche un centesimo e così la Giunta regionale ha disposto lo stanziamento di 600mila euro per l’acquisto dei materiali indispensabili a insegnanti e studenti per poter svolgere le lezioni”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega, che prosegue: “Niente di nuovo sotto il sole purtroppo. E’ da quando è iniziata questa pandemia che la Lombardia e i suoi cittadini sono abbandonati dal governo Conte. Oggi ne abbiamo avuto l’ennesima conferma”.