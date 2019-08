Festival del libro a Cortina d’Ampezzo

Lunedì prossimo avrà inizio a Cortina d’Ampezzo la rassegna culturale Aperitivo con l’Autore. Tanti i nomi dei personaggi e scrittori coinvolti che, come ogni anno, parteciperanno all'iniziativa presentando una propria opera, principalmente di taglio saggistico.

Si parte il 5 agosto con Ludovica Casellati (ore 11), autrice de “L’ABC della felicità” (Sperling & Kupfer), proseguendo con il critico musicale Mario Luzzato Fegiz, che ha pubblicato per la Hoepli il libro autobiografico “Troppe zeta nel cognome” (martedì, 6 agosto, ore 11). Per non citarli tutti, si può menzionare l’appuntamento conclusivo, che si terrà nell’ultimo giorno della kermesse, cioè sabato 24 agosto, alle ore 11, con la divulgatrice scientifica e conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci, che presenterà la sua opera “La nuova dieta 4 più 1 – 4 più 1. Per dimagrire, per rigenerare, per depurare”, edita da Mondadori. Fra gli altri numerosi appuntamenti meritano in particolare di esserne citati due.

Il primo che avrà luogo mercoledì 7 agosto, alle ore 11, con Gianpiero Gamaleri, sociologo e giornalista di lungo corso (attualmente firma una rubrica settimanale sulla rivista Il Mio Papa), che ha raccolto nel libro “Pensieri nascosti di Papa Francesco” le omelie pronunciate dal 2017 al 2019 dal Santo Padre nella Messa celebrata la mattina nella chiesa di Santa Marta in Vaticano.

La seconda imperdibile proposta culturale per i vacanzieri di Cortina è la presentazione di due recenti libri della nota psicoterapeuta, psicopedagogista e scrittrice Maria Rita Parsi: “Felici si può” (14 agosto, ore 18), edito da Pagine, che tratta del fenomeno del “femminicidio” e delle violenze contro i bambini e “Manifesto contro il potere distruttivo” (17 agosto, ore 18), pubblicato da Chiarelettere, che illustra origini e danni della sindrome di Hikikomori, dell’utilizzo della pornografia e pedopornografia via internet e offre prospettive, consigli e percorsi per una possibile prevenzione di ogni forma di abuso dell’uso del virtuale. Da più di quarant’anni la prof.ssa Parsi si occupa attivamente della tutela giuridica e sociale dei minori, in particolare combattendo abusi e maltrattamenti di cui rimangono vittime e, dal 2012 al 2016, è stata a Ginevra l’unico membro italiano nel Comitato ONU per i Diritti dei Bambini e delle Bambine.

Tutti gli incontro Aperitivo con l'Autore sono presentati e moderati dall’editore romano Luciano Lucarini e si terranno presso il Grand Hotel Savoia (via Roma 62, Cortina d’Ampezzo).