Ahi-ahi-ahi Pd: nuovo libro di Montolli svela i retroscena del "caso Gozi"

Sandro Gozi, l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio italiano passato al Governo di Macron in Francia, è uno che tiene molto alla sua privacy. Nell’infinita saga giudiziaria de “Il caso Genchi” fu il primo a rivolgersi al Garante per impedire “l’ulteriore diffusione del volume”, in cui si parlava anche di lui. Il reclamo, come altri, venne respinto. Ed ecco ora disponibile questo scioccante libro-inchiesta del coraggioso giornalista Edoardo Montolli che svela interessanti retroscena. Aliberti editore, con prefazione di Marco Travaglio.



Ma chi è Genchi? Esperto di informatica e telefonia, Genchi si occupava di incrociare i tabulati delle telefonate in grandi processi, quali quelli sulla mafia, che hanno rivelato il rapporto tra Cosa Nostra e il complesso giuridico-economico-politico della seconda Repubblica. Fu coinvolto dalla stampa e dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in merito a un presunto scandalo di intercettazioni. Genchi avrebbe, secondo Berlusconi, intercettato 350.000 persone, ma lui smentì. Sospeso tre volte dal servizio e poi reintegrato, si vide sequestrare nel 2009 il cosiddetto "archivio segreto", cioè i computer con i dati raccolti per il suo lavoro di consulenza a diversi magistrati.



Il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro e la perquisizione dei tabulati telefonici spiegando che i reati contestati erano inesistenti. La Procura di Roma comunque non ha restituito i tabulati a Genchi. Il 26 giugno 2009 Genchi viene scagionato. Il 13 aprile 2011, accusato d'accesso abusivo alla rete Siatel, è assolto dal Tribunale di Roma perché "il fatto non sussiste".



Il 21 gennaio 2012 il GUP di Roma Barbara Callari lo rinvia a giudizio insieme a Luigi de Magistris con l'accusa di aver acquisito nel 2009 in modo illegittimo i tabulati telefonici di alcuni parlamentari. L'inchiesta viene aspramente criticata anche da Marco Travaglio. Il 21 ottobre 2015 la Corte d'Appello di Roma lo assolve.