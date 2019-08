Locatelli firma l'accordo a tutela dei minori

"Firmato fra l’Arma dei Carabinieri e il Dipartimento Famiglia, un accordo che ci permetterà - da subito - di lavorare in sinergia per garantire ai minori maggior tutela dei diritti, favorendo anche un nuovo impulso alle attività di prevenzione e controllo. Al primo posto il benessere e la sicurezza dei bambini!". Lo scrive su Facebook il neoministro per la famiglia e le disabilità Alessandra Locatelli.