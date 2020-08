Siena, arrestato 58enne napoletano. Era tranquillamente a spasso

Stamattina i carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno dato esecuzione a Siena a un decreto di sospensione di ordine per la carcerazione e ripristino dell'ordine stesso nei confronti di un 58enne napoletano, che aveva evidentemente omesso di richiedere, tramite avvocato, una misura alternativa alla detenzione in carcere. Il provvedimento era stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Firenze su proposta della locale Procura della Repubblica.



I carabinieri lo hanno sorpreso alla stazione ferroviaria del capoluogo valdelsano dove era andato per far visita ai parenti. Dal controllo in banca dati risultava che doveva scontare un anno e quattro mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale, reato commesso nel 2014 a Firenze.



Se fosse stato seguito da un legale, avrebbe forse potuto evitare di incappare nel provvedimento e godere così della detenzione domiciliare o di altro analogo beneficio, che non era stato invece richiesto. È finito pertanto al carcere di Santo Spirito, in attesa degli sviluppi della situazione.