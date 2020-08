Arriva il bonus per i bancomat

Il Dl Agosto prevede di dare una spinta ai consumi per due miliardi, premiando le spese con il bancomat, vale a dire quelle tracciabili. In settimana verrà varato il decreto, il bonus sarà legato a specifiche tipologie di spesa fatte entro fine anno. Oltre ai consumi presso bar e ristoranti, i cui titolari hanno protestato pubblicamente in queste settimane, il bonus prevede acquisti per abbigliamento ed elettrodomestici.



Una spinta dunque ai consumi da almeno 2 miliardi, con "un bonus legato ad alcune tipologie di spese col bancomat fatte da qui alla fine dell'anno", fanno sapere fonti governative; questo il progetto del Governo per il decreto di agosto, che sarà varato in settimana. "Si valuta di incentivare anche gli acquisti di abbigliamento ed elettrodomestici", tra i settori più in sofferenza. Oggi i dati sulle immatricolazioni.