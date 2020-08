Gli immigrati contagiati? A Roma al Celio

"L'unica notizia positiva di un'altra giornata di preoccupazione è la telefonata che ho avuto in tarda serata con il Ministro dell'Interno Lamorgese, dove ho spiegato le ragioni per cui rimane insostenibile questo genere di accoglienza nel Comune di Proceno. Il Ministro è stata molto disponibile ed ha garantito che traferirà in tempi brevissimi gli immigrati risultati positivi al Covid-19, che sono nella struttura L'Airone, presso il Celio". Lo dice il senatore di Forza Italia, Francesco Battistoni.



"Per il resto dobbiamo constatare l'assoluta inadeguatezza della struttura L'Airone - ha aggiunto Battistoni - e la grande preoccupazione della gente anche perché, proprio ieri, si è registrata un'altra uscita di uno degli immigrati. Un ragazzo che doveva essere in quarantena è stato trovato a girare per le vie del centro storico ed è stato riaccompagnato, dal sindaco Pellegrini in persona e da una pattuglia di carabinieri nella struttura di dimora".