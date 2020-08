La forzista: "No allo Ius soli,pensiamo agli italiani nel mondo"

"Il nostro Paese ha ben altri problemi da affrontare in questo momento e non credo che lo Ius Soli sia una priorità. Priorità sarebbe, viceversa, l'onestà mentale di riconoscere i diritti a chi li può vantare, ovvero gli italiani, nati in Italia, che hanno perduto la cittadinanza, ovunque essi si trovino". Lo dice Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata di Forza Italia eletta nella Circoscrizione estera - Ripartizione Nord e Centro America.