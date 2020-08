Rotta balcanica, Forza Italia vuole l'esercito al confine

"I migranti arrivano da Sud e da Est e il governo resta a guardare, inerme, complice. Lampedusa e la Sicilia non solo le sole 'porte' dell'Italia, ai confini con la Slovenia file di migranti sfilano entrando nel nostro territorio. La rotta balcanica. Quella lunga di disperazione via che passa dalla Serbia, il piu' grande focolaio di Covid d'Europa. È giunto il momento che Palazzo Chigi si dia una mossa. Non hanno proprio senso gli inviti al rispetto delle regole di distanziamento e all'utilizzo della mascherina se poi non si fermano tutti quelli che giungono in Italia dalla rotta balcanica. Dispieghiamo l'esercito. Si crei un cordone nel confine est del nostro Paese e si impedisca l'ingresso a potenziali contagiati. Ne vale della nostra sicurezza". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Dario Bond.