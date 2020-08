Coronavirus, Manila chiude tutto

Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha imposto un nuovo lockdown a Manila e nella sua aerea metropolitana per contenere la diffusione del coronavirus dopo che nel Paese sono stati superati i 100mila contagi. La nuova misura restrittiva entrerà in vigore a partire da domani e resterà in atto per 15 giorni, ovvero fino al 18 agosto. Oltre alla capitale, la misura riguarderà anche le vicine province di Laguna, Cavite, Rizal e Bulacan.



Duterte ha così accolto l'appello dei medici e infermieri, che avevano chiesto misure più restrittive segnalando che l'aumento dei contagi stava mettendo seriamente a rischio il sistema sanitario nazionale. Altro che i vari Trump, Bolsonaro e compagnia cantante...