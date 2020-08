Rifiuti, scatta la protesta in Sardegna

Otto milioni di metri quadrati di rocce monumentali, corbezzoli, lentischi, cisti, lecci, ginepri, eriche, elicrisi, ginestre, rosmarini e lavande selvatiche, un mare dai fondali ricchissimi e spettacolari, tramonti mozzafiato che ogni sera accendono l'orizzonte con colori non riproducibili da nessun pittore. Un angolo di paradiso che rischia di diventare un inferno. A Costa Paradiso, splendida località affacciata sul golfo dell'Asinara amata da Monica Vitti, Michelangelo Antonioni e altri famosi personaggi, è emergenza rifiuti da mesi e la situazione è vicina al collasso.



Il pericoloso accumularsi di rifiuti e sterpaglie "che la società addetta non raccoglie da mesi" causa roghi ed il "rischio sanitario è altissimo". Residenti, proprietari delle case e villeggianti, attraverso Diana Lanciotti, la pubblicitaria e scrittrice gardesana da trent'anni innamorata della località sarda, denunciano una situazione non più sopportabile. "Siamo preoccupati. Peggio: terrorizzati che da un momento all'altro divampi un incendio", si spiega. "Da mesi si sono accumulate in tutto il territorio, a bordo strada e vicino alle isole ecologiche, montagne di sfalci delle potature, che si sono seccati diventando altamente infiammabili. A questi cumuli si aggiungono sacchi di immondizia che non vengono rimossi".