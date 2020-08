Infettivologo francese: "Giovani, contagiatevi! Per essere immuni"

Dopo la mole di cazzate sul coronavirus (si deposita nei testicoli, si sconfigge con alcol e tabacco, i drogati non lo prendono ecc...) l'ultima minchiata arriva dalla Francia. Ove un infettivologo di Parigi invita i giovani a contagiarsi deliberatamente - come se già non lo facessero, non rispettando il distanziamento - per sviluppare l'immunità di gregge. Lui si chiama Eric Caumes, noto infettivologo del più importante ospedale parigino, il Pitié Salpêtrière, e pensa a una sorta di "immunità di gregge" per i giovani, che potrebbero contaminarsi durante l'estate evitando i contatti con i familiari. Ma arrivando alla riapertura delle scuole già immunizzati.



Il tipo spiega che ormai il virus in Francia "circola in diversi luoghi" del Paese, "probabilmente a causa delle vacanze che ne hanno favorito la propagazione nelle zone turistiche. Il problema è che corriamo sempre dietro all'epidemia invece di anticiparla. Questo virus è chiaramente troppo intelligente per gli europei, a parte i tedeschi. Sono sempre più convinto che bisogna lasciare che i giovani si contaminino fra loro, a condizione che non abbiano contatti con i genitori e i nonni. Altrimenti i giovani saranno un serbatoio di contagio e ci ritroveremo con un'epidemia ingestibile. Lasciandoli che si contagino fra loro, parteciperanno all'immunità di gregge e al rientro a scuola sarà più efficace nelle scuole e nelle università. Anche se ciò avrà conseguenze perché anche i giovani possono avere forme gravi". Che lasciano tracce rovinando il fisico per sempre. Il luminare si dimentica di dirlo.