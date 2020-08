Attacco Isis in Afghanistan: tredici morti

E' di 13 civili uccisi e 42 feriti il bilancio delle vittime di un attacco sferrato dai jihadisti dello Stato Islamico (Isis) contro il carcere di Jalalabad, nella provincia di Nangarhar in Afghanistan. L'attacco, lanciato ieri sera, è ancora in corso. Finora sono stati uccisi tre miliziani, ma non si conosce il numero di coloro che sono impegnati nell'azione. Fonti militari a Jalalabad ritengono che gli assalitori coinvolti potrebbero essere ''più di venti''.



Il portavoce del governo locale, Attaullah Khogyani, ha dichiarato all'emittente Tolonews che l'attacco, in atto da oltre 13 ore, sta continuando così a lungo perché i jihadisti ''stanno usando dei negozi per nascondersi''. L'attacco è iniziato con un attentatore suicida che si è fatto esplodere ieri sera davanti all'ingresso della prigione.



Una fonte autorevole citata dall'emittente spiega che nel carcere erano originariamente presenti 1.500 detenuti e che 700 fuggiti dal sono stati poi ricatturati. All'interno della prigione sono state udite almeno due esplosioni, ha spiegato Emal Neyazi, il capo della polizia di Nangarhar.