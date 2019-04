Con gli stranieri si torna alla famiglia “tradizionale”?

Una indagine sulla “Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri” effettuata dall’Istat tra il 2011 e il 2013 fornisce alcuni dati sull’assegnazione dei ruoli familiari e delle responsabilità che ne derivano all’interno dei nuclei con cittadini provenienti dall’estero e su come questo cambia nel tempo trascorso nel nostro Paese.

Secondo l’opinione espressa dalla componente maschile del campione “Deve essere l’uomo a mantenere la famiglia” (hanno risposto così i tre quarti degli intervistati), sebbene all’aumentare del periodo trascorso in Italia la percentuale di chi esprime consenso registri una flessione di circa cinque punti percentuali (si passa dal 78% tra chi abita in Italia da non oltre un anno al 73% per chi vanta una più lunga presenza). Per quanto riguarda le donne entro i primi dodici mesi di permanenza nel nostro Paese la probabilità che una di esse risponda di essere “molto o abbastanza” d’accordo con questa affermazione sfiora il 72% del campione; dopo cinque anni la quota si riduce di quasi 20 punti percentuali, fino ad attestarsi a poco meno della metà dei casi al superamento del quindicesimo anno di permanenza.

L’opinione che le donne debbano occuparsi soltanto della casa e della famiglia è condivisa da quasi il 59% della componente maschile soggiornante in Italia da non oltre un anno e dal 46% di quella femminile, con analoga anzianità migratoria, ma all’aumentare della durata di permanenza, la percentuale dei rispondenti che concordano con l’affermazione si riduce, sebbene in misura più marcata nella componente femminile (il 29% tra le donne contro il 49% nel sottogruppo maschile).

Riguardo la cittadinanza di appartenenza, ponendo a confronto le risposte dei cittadini provenienti dalle prime cinque nazionalità straniere residenti in Italia, il 91% degli intervistati marocchini con anzianità migratoria non superiore a un anno ritiene che sia l’uomo a dover mantenere la famiglia; la stessa quota scende all’82% tra coloro che vivono in Italia da oltre quindici anni. Anche gli originari dell’Albania e della Cina, soggiornanti nel Paese da non oltre dodici mesi concordano con l’affermazione nella stragrande maggioranza dei casi: rispettivamente 88% e 77%. Tra chi ha maturato una più lunga permanenza in Italia l’analoga percentuale si riduce di 19 punti percentuali per i primi e di 15 punti per i secondi. Per altre nazionalità, come quella ucraina e quella romena, sembra valere il contrario: il maggiore assenso è espresso da chi vanta una maggiore anzianità migratoria. Stesso risultato se si analizzano le risposte relative alla affermazione “La donna deve occuparsi soltanto della casa e della famiglia”. Per coloro che hanno anzianità migratoria inferiore all’anno si riscontra la più alta percentuale di accordo tra coloro che provengono dalla Cina, dal Marocco e dall’Albania; tra gli originari della Romania e dell’Ucraina si registra la tendenza contraria: all’aumentare degli anni trascorsi in Italia cresce la quota di coloro che attribuiscono alla donna il ruolo esclusivo di cura.

Sul modello familiare influisce anche la religione di appartenenza. Se gli stranieri di fede cristiana (cattolici, ortodossi e protestanti) superati i quindici anni di permanenza in Italia restano ancorati ad un modello “tradizionale” in un caso su due i mussulmani restano ancorati a questo modello a prescindere dal tempo trascorso in Italia: dall’83% per i nuovi arrivati all’81% per chi ha più anzianità migratoria.

Insomma, da quanto emerge dalla ricerca sembra proprio che il modello di famiglia cui fanno riferimento gran parte degli stranieri sia di tipo “tradizionale”, ovvero un modello ormai largamente minoritario in Italia e ritenuto superato da importanti frange, della sinistra culturale e politica del nostro Paese, nonché da organizzazioni di donne impegnate per la parità di genere. C’è da chiedersi quanto la maggiore incidenza delle famiglie straniere potrà in futuro influenzare l’idea di famiglia e di conseguenza, in prospettiva, innescare un movimento a ritroso, analogo a quello che ha trasformato la famiglia italiana, in cui solo fino poco più di cinquant’anni fa lavorava il solo capofamiglia maschio mentre la moglie era dedita in prevalenza ai lavori domestici e di cura.

Quando si parla di integrazione spesso si pensa allo straniero che accoglie e fa propri gli stili di vita, gli usi e i costumi del Paese ospite ma non è detto che possa anche accadere il contrario.

Senza entrare nel merito della questione famiglia tradizionale sì, famiglia tradizionale no, è interessante riflettere sul fatto che anche in simili circostanze si rivela utile la possibilità di istaurare un dialogo, mettendo in comune le diverse istanze ed esperienze. Se in Italia si è affermato un forte movimento di opinione che ha creato le condizioni per fare uscire la donna da un ruolo familiare che ha cominciato ad andarle stretto, in virtù dei cambiamenti sociali e di costume, tra gli immigrati provenienti dall’ex blocco sovietico, stando alla ricerca dell’Istat, aumenta al contrario il desiderio di un ritorno della donna tra le mura domestiche, probabilmente scottati da quanto hanno vissuto loro stessi o i loro genitori, in regimi in cui ogni cittadino doveva esistere in funzione delle esigenze dello Stato socialista, pertanto entrambi i genitori al lavoro e i figli affidati fin dalla tenera età agli organismi educativi pubblici. Tutto questo con effetti devastanti sulla tenuta del tessuto familiare e sui rapporti interpersonali. Per gli islamici, e per certi versi anche per i cinesi e gli orientali in genere, invece sembra prevalere un atteggiamento di chiusura verso modelli diversi da quelli atavici in uso nelle società di provenienza.

Posizioni apparentemente poco conciliabili ma che potrebbero trovare una sintesi se vi fosse il modo e l’opportunità di raccontare da un lato quanto possa essere benefico per una comunità il poter dare accesso alle donne al mondo del lavoro mettendo a frutto il loro ingegno, capacità e soprattutto il diverso approccio che hanno nell’affrontare la realtà, e dall’altro come tale opportunità dovrebbe, appunto, costituire una libera scelta e non un obbligo, cadendo nell’errore contrario a quello che si è voluto inizialmente sanare. Questa ad esempio potrebbe essere la testimonianza dei tanti immigrati dell’Est, che ancora soffrono dello smembramento familiare con mariti e mogli costretti a migrare di per lavorare entrambi. Infine tutto ciò potrebbe addirittura favorire un dialogo interno e perfino aperture in quelle culture in cui la donna vive ancora un ruolo marginale e subordinato. Culture che manifestano aggressività verso modelli diversi e alternativi e dove è possibile ravvedere una difficoltà e un timore ad affrontare e confrontarsi con la modernità, come nel caso dell’islam, oppure che si rinchiudono nella tradizione come espediente per salvaguardare la propria identità, nel caso degli orientali.