La Germania si sveglia populista: via cittadinanza ai terroristi

I cittadini tedeschi con doppio passaporto perderanno in futuro la cittadinanza tedesca se combatteranno con milizie del terrore all'estero, come l'Isis. La misura sarà applicata solo ai foreign fighter con doppia cittadinanza, ha specificato il portavoce di governo Steffen Seibert in conferenza stampa a Berlino.



La proposta di legge è stata approvata stamattina in Consiglio dei ministri. "Questa misura non si applicherà ai minorenni" ha aggiunto il portavoce del governo tedesco.