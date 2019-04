Europee, Salvini capolista ovunque

Alle prossime europee Matteo Salvini sarà, a quanto riferisce l'AdnKronos, il capolista della Lega nelle cinque circoscrizioni italiane e il simbolo sarà quello delle ultime politiche, aggiornato in versione europea. I vertici del Carroccio sono al lavoro sulle liste per la Ue, per scegliere i candidati che verranno presentati agli elettori il 26 maggio e quella di mettere la faccia del leader dappertutto "è una scelta ormai fatta".



Nel frattempo le regioni stanno esprimendo i loro candidati, con i nomi che arrivano a Via Bellerio e che passano sotto la lente di ingrandimento dei vertici, leggi Salvini, il suo braccio destro Giancarlo Giorgetti, il ministro Lorenzo Fontana. Tutto deve essere pronto entro il 14 aprile.



"Il leader - raccontano fonti ben informate - è attentissimo ai profili dei candidati, che devono dare garanzie di poter sostenere quello che sarà un lavoro 'muscolare' a Bruxelles e Strasburgo". Per questo ancora si sta lavorando "e i nomi saranno definitivi non prima di metà della prossima settimana".