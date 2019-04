Per i sinistri “non spargere odio” significa farselo mettere nel...

Se il terrorista è bianco, lo chiamano “islamofobo”; mentre, se è islamico o colorato, lo vezzeggiano come “disadattato”. Se qualche esaltato apre il fuoco in una moschea (contro ogni interesse mediatico del sovranismo internazionale), si scatena il solito pollaio politicamente corretto, e il “dolciniano” papa Francesco (che non ha nemmeno voluto incontrare il nostro Ministro dell’Interno), inizia a sventolarsi col cilicio; mentre sui continui eccidi di cristiani nel mondo, iniziando dallo sterminio dei Boeri in Sudafrica, tutti tacciono e alzano gli occhi al cielo come tante madonnine di Lourdes.



Eppure i numeri della differenza di potenziale statistico fra gli attentati di matrice islamista e quelli dei cosiddetti “suprematisti bianchi” (come se l’islamismo non fosse anch'esso suprematista) parlano chiaro, come riporta “Il Tempo” del 19 lug 2016: 5.012 gli uccisi solo da Al Qaeda e dall’Isis dall’11 settembre.



Ultimamente anche in Italia non ci siamo fatti mancare nulla, riuscendo a trasformare una tentata strage a danno di un’intera scolaresca in uno spot a favore dello Ius Soli.

Ma c’è un’evidenza ancora più subdola e sottile circa il clima di genuflessione allofila in voga, mascherata da “multiculturalismo”: da più parti si predica e si pratica una sospetta clemenza, sia mediatica che processuale, verso l’impennata di uxoricidi e di vessazioni muliebri. Attenzione, non ci riferiamo ai generici “femminicidi”, sulla sballata retorica dei quali femministe e progressisti continuano a basare la loro programmatica demolizione della figura maschile tradizionale.

No, ci riferiamo a casi nei quali le istanze difensive di un “uxoricida” o di un “patrigno” vengono sdoganate secondo l’ottica del cosiddetto “relativismo culturale”, il dogma ideologico che è alla base della progettualità immigrazionista.



Ed ecco stravaganti assoluzioni di mariti e fidanzati violenti (l'ultimo caso ha visto pesanti rimostranze persino del vice-premier Di Maio); bonarietà verso patrigni che uccidono, pestano o violentano i figli precedenti di mogli e compagne; o ancora la tolleranza di pratiche pericolose come la circoncisione o aperture ad istituti giuridici incostituzionali come la poligamia, pur di preparare le acque a quell’ideale di società “fluida” e “multiculturale” che di fatto si risolverebbe demograficamente in una preponderanza di genti di fede islamica su tutto il pianeta, iniziando dall’Europa.



Vi chiederete perché i globalisti abbiano scelto una religione apparentemente così spigolosa come l’Islam per sottomettere tutti i popoli al “Nuovo Ordine Mondiale”; ebbene, la risposta è semplicissima: oltre ad essere la religione più professata fra le masse materialmente attrici della pianificata sostituzione etnica degli Europei, l’Islam è l’unica religione al mondo ad essere incorporea e iconoclasta, così da non richiedere al fedele, anche se “infedele”, alcun tipo di immedesimazione morfologica nella divinità della quale egli intende o viene convinto ad abbracciare il credo; impresa che sarebbe ben più ostica con un Buddha dagli occhi a mandorla, un Odino dai baffoni rossi, un Gesù dalla carnagione troppo chiara perché un Africano o un Arabo possano rispecchiarvisi.



E non a caso il Rap è stato scelto come colonna sonora di tutto questo, con i suoi beniamini tutti extra-occidentali, i testi integralisti e misogini, e la sua musica basica perfetta per masse oceaniche distanti ancora oggi anni luce da quell’elevatezza di gusto musicale che in Europa aveva toccato vette sublimi da secoli.



La Francia è attualmente il maggior laboratorio di questo esperimento sociologico; e non a caso Michael Houellebecq, fra i maggiori intellettuali contemporanei della sinistra francese, s'è visto costretto a scrivere un libro-denuncia come “Sottomissione”, finendo sulla graticola di giornaloni e radical chic, esattamente come è accaduto per la povera Oriana Fallaci.