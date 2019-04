Matteo Salvini a Firenze per Ubaldo Bocci

" Io lavoro come un matto per la sicurezza di tutti; ringrazio le Forze dell' Ordine. Ma io voglio una Firenze dove chiunque possa andare in piazza a parlare senza scomodare polizia e carabinieri" esordisce Matteo Salvini da piszza dei Tigli a Firenze per appoggiare il candidato sindaco Bocci. In occadione delle prossime elezioni comunali il Ministro dell'Interno ribadisce i punti ai quali la Lega lavora. Tra essi la reintroduzione dineducszione civica e l'operazione scuole sicure che becca chi spaccia droga. Il leghista stanzia inoltre milioni di euro per le telecamere di sorveglianza e assume carabinieri e piu vigili del fuoco. Non solo: ha firmato un protocollo con tutti i prefetti todcani per combattere l'usura, il racket e la mafia cinese a Prato. Sul fronte immigrazione gli sbarchinsono diminuiti del 95% rispetto allo scorso anno. E'quanto sottolineato bel corsondel comizio prima di passare al tema sicurezza a livello locale. " Serve gente che ami tutta la citta'di Firenze.Il capoluogo toscano dovra'tornare alla normalita' e alla tranquillita'" evidenzia il Ministro. Sono necessari anche maggiori controlli ai negozi stranieri, quelli che evadono le tasse. Prima di giungere alle conclusioni Salvini parla dell'effetto Quota 100 in Toscana. Secondonquanto riportato dal leghista, lenrichieste di pensionamento sono state molte in modonda dare spazio ai giovani che entreranno nel mondo del lavoro. Insomma, il candidato sindaco Bocci, appoggiatonda tutto il centrodestra, dovra essere onnipresente sul territorio e non stare nei palazzi come fanno gli attuali amministratori del Pd. Quellinche non vanno nelle periferie e nelle piazze ma si riuniscono nelle sale di Palazzo Vecchio senza conoscere i veri problemi dei cittadini.