Droga, cocaina smerciata nei mercati rionali da venditori ambulanti: 14 arresti

E' in corso una vasta operazione antidroga della polizia di Stato. Quattordici le misure cautelari emesse dal gip di Palermo eseguite dagli agenti della squadra mobile del capoluogo e dai colleghi delle delle questure di Agrigento, Reggio Calabria e Siracusa. L'indagine, coordinata dalla Dda di Palermo, ha fatto luce su un traffico di cocaina che comprata in Calabria, tramite pusher veniva smistata anche in provincia di Agrigento, arrivando all'isola di Lampedusa.

I poliziotti hanno accertato che lo smercio dello stupefacente nelle varie province era garantito da una cerchia di corrieri, di professione commercianti ambulanti, pusher di fatto che, per il loro mestiere ufficiale, raggiungevano i mercati rionali senza destare sospetto. La caratura criminale dell'associazione, che trattava anche hashish e marijuana, è provata da una articolata suddivisione dei ruoli tra i componenti: solo ad alcuni era delegata la comunicazione con i referenti delle singole province di destinazione della merce.