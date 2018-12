Venite alla Nuvola, ne uscirete con le idee un po’ più chiare

L'unica fiera al mondo dedicata alla piccola e media editoria è la Fiera Nazionale “Più libri più liberi”, che si terrà da mercoledì 5 a domenica 9 dicembre a Roma (orario 10-20), nella nuova sede del Convention Center "La Nuvola”, comunemente conosciuto come la “Nuvola di Fuksas”, situata nel quartiere dell’EUR (viale Asia 40-44).





“Più libri più liberi”, che quest’anno giunge alla sua 17a edizione, permette per cinque intere giornate di scoprire le novità e i cataloghi di oltre 600 editori italiani, d’incontrare autori, di assistere a performance musicali, letture e dibattiti. Un'occasione da non perdere per giornalisti, lettori, addetti ai lavori ma, soprattutto, per giovani e ragazzi che ancora meritoriamente amano i libri. Nell’accogliente “Area Incontri”, infatti, è allestito lo Spazio Ragazzi, con una marea di appuntamenti previsti e pensati appositamente per loro. Solo due segnalazioni: all’apertura, mercoledì 5 dicembre, alle ore 10.30, presentazione della collana “Storie di cuore. Educare ai sentimenti”, a cura delle edizioni Paoline, con annesso "laboratorio a partire dai libri” (evento su prenotazione per bambini da 5 a 7 anni); giovedì 6 dicembre, alle ore 16.30, "Dal libro al laboratorio… e ritorno. La formazione del pensiero scientifico attraverso il fare”, evento curato da Biblioteche di Roma in collaborazione con Myosotis.





Per quanto riguarda l’editoria destinata ai più grandi, insieme a tanto relativismo ed editori laicisti e di sinistra, resistono, stoiche in questo periodo di crisi le piccole ma valenti editrici cattoliche che, da anni, espongono alla fiera. Fra queste le già citate Paoline, Città Nuova, Effatà editrice e la D’Ettoris Editori, quest’ultima con menzione particolare perché, da quasi vent’anni, opera in un contesto difficile come il Meridione d’Italia.





Fondata nel 2003 a Crotone dal dott. Pino D’Ettoris (1942-2015), la D’Ettoris è stata fin dall’inizio un progetto condiviso da parte della sua numerosa famiglia. Pubblica da anni libri di qualificato valore storico-scientifico riservando un’attenzione particolare alla saggistica. Nel suo stand D01 saranno esposti una quarantina di titoli di saggistica tra i quali Mandela, l'apartheid e il nuovo Sudafrica. Ombre e luci su una storia ancora da scrivere, di Giuseppe Brienza, Omar Ebrahime e Roberto Cavallo (Prefazione di Rino Cammilleri, Crotone 2014, pp. 120, € 12,90) e I Signori dell'Anello. Guida alla vita familiare in piccole note, di Silvio Rossi (Crotone 2017, pp. 96, € 9,90). Il catalogo completo 2018 della casa editrice è consultabile sul sito www.dettoriseditori.it mentre per scoprire tutti gli appuntamenti e le iniziative della Fiera si può cliccare al link ufficiale: www.plpl.it.