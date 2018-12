Manovra, nel governo si tratta sul 2%

Nel governo si tratta sul deficit al 2%. E' possibile un nuovo vertice dei leader con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, quando Tria sarà all'Eurogruppo. Ma se non si raggiungerà un accordo, l'Ue deciderà la procedura contro l'Italia il 19 dicembre.





Intanto, governo e relatore hanno depositato un pacchetto di emendamenti alla manovra in commissione alla Camera: 54 proposte di modifica. Gran parte dei nodi sono rinviati al Senato.





Tra le proposte, ci sono il raddoppio dal 20 al 40% del taglio dell'Imu sui capannoni e più fondi per ridurre le liste d'attesa nella sanità e per 4mila nuove assunzioni nei centri per l'impiego.