I clandestini del barcone spagnolo? Alla fine se li è presi Malta

La fermezza di Salvini, nel chiudere i porti, paga. E così l'inossidabile Malta, che rifiuta di prendersi i clandestini, ha dovuto cedere. "Oggi 11 migranti sono stati sbarcati a Malta dal peschereccio spagnolo Nuestra Madre Loreto. Dopo gli accertamenti medici, tutti i migranti saranno trasferiti in Spagna". Lo ha riferito domenica il ministro dell'Interno maltese, Michael Farrugia, su Twitter.



Certo, pensan già di rifilarli altrove, ma almeno questa volta non all'Italia ma alla Spagna. "Sin dal primo momento, il governo si è impegnato affinché l'imbarcazione potesse raggiungere un porto sicuro e vicino", aveva scritto in una nota la vice premier spagnolo Carmen Calvo.



Sabato da Buenos Aires il premier Pedro Sanchez aveva ribadito il divieto all'approdo in Spagna sottolineando che Malta è "il porto più vicino". Che decodificato significa che anche i compagni iberici buonisti si stanno rompendo le balle dei clandestini.