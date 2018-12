FABIO CANTARELLA.PRIMA I NOSTRI ALLEVATORI

Ecco cosa dice il responsabile regionale enti locali della Lega,la Lega e' totalmente dalla parte dei nostri allevatori,voglio rimarcare quanto redatto da un rapporto dell'Unione Europea,la provincia di Messina e' la piu' colpita d'Italia per quanto riguarda la brucellosi,sappiamo benissimo cosa succede quando un allevamento viene dichiarato infetto,il bestiame infetto deve essere abbattutto e bruciato in dei mattatoi omologati dalla regione Sicilia,il resto del bestiame viene messo in quarantena quindi non si puo' piu' utilizzare il latteperche' deve essere buttato di conseguenza l'allevatore e' fermo deve licenziare i dipendenti.Inoltre deve pagare trasporto macellazione e smaltimento di tasca sua,altra nota dolente che subiscono i nostri allevatori,hanno avuto ridotta l'indennita' compensativa a 24 euro per ogni capo ovino/caprino ordine dell'unione europea che ha ridotto a una miseria questo tipo di intervento,comprendo tutto cio' e per cambiare le cose abbiamo bisogno di tutti alle prossime elezioni europee perche' solo con un numero alto di parlamentari possiamo incidere.