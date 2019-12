Centro unico di coordinamento e formazione Protezione civile. Brescia candidata

Approvata oggi in Aula consigliare al Pirellone una mozione, che vede primo firmatario il consigliere forzista Gabriele Barucco, sull’utilizzo della Caserma Serini di Montichiari quale centro unico di coordinamento e formazione per la Protezione civile. Commenta il consigliere regionale Francesca Ceruti, bresciana e membro della Commissione Ambiente e Protezione civile di Palazzo Pirelli: “Come Lega abbiamo candidato Brescia ad essere punto di riferimento per la protezione civile. E questo, perché, anche alla luce degli ultimi sconvolgimenti climatici di tragica attualità, il coordinamento della Protezione civile è un impegno imprescindibile ed importante. Le ormai troppe criticità climatiche ci costringono ad attuare politiche da un lato volte a prevenire i rischi e dall'altro a formare persone ed organizzare mezzi per rispondere alle emergenze”.



“Da tempo”, prosegue Ceruti, “Regione Lombardia sta investendo sia nella prevenzione sia in azioni di pronto intervento. La centrale operativa regionale della Protezione Civile si dimostra essere un servizio pronto ed efficiente in grado di coordinare tutti i territori della regione. Un lavoro indubbiamente complesso che richiede preparazione, tempestività e coordinamento. Voglio ricordare ed elogiare i numerosi gruppi di volontari di protezione civile che ogni giorno si rendono disponibili sui propri territori, e non solo, per intervenire nell'emergenza dedicando tempo e risorse per le comunità”.



“In un contesto simile”, conclude il consigliere leghista, “è evidente il giovamento che potremo tutti trarre dall'individuare un luogo ad hoc che funga appunto da centro di coordinamento. La provincia di Brescia per la sua conformazione ma anche per la massiccia presenza di volontari è ben vocata alla realizzazione di un centro simile. Ritengo quindi che l'intuizione del consigliere Barucco sia stata ottima e al fine di consentire di tenere in considerazione non solo la caserma di Montichiari, ma ogni sede simile in territorio bresciano che possa fungere allo scopo ho chiesto di emendare la mozione inserendo la possibilità di individuare un centro unico di coordinamento in una qualunque struttura bresciana ritenuta idonea. In questo modo abbiamo candidato Brescia ad essere punto di riferimento per la protezione civile”.